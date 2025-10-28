Oatly Group AB Aktie
WKN DE: A41264 / ISIN: US67421J2078
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Oatly Group (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Oatly Group (spons ADRs) wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,462 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,82 Prozent auf 211,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 209,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,389 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 837,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 822,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
