Ausblick: OBI Pharma, zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OBI Pharma, wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -2,750 TWD gegenüber -2,260 TWD im Vorjahresquartal.

OBI Pharma, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,0 Millionen TWD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 60,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,0 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -9,740 TWD, gegenüber -9,890 TWD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 51,0 Millionen TWD, nachdem im Vorjahr 62,7 Millionen TWD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at