Ausblick: OBIC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OBIC wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 38,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 34,74 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,14 Prozent auf 33,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte OBIC noch 30,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 162,30 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 146,90 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 133,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 121,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at