OceanaGold Aktie
WKN DE: A41ADE / ISIN: CA6752224007
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: OceanaGold zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OceanaGold wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,416 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 CAD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 409,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 470,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie, gegenüber 1,07 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,77 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OceanaGold Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: OceanaGold zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: OceanaGold präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: OceanaGold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: OceanaGold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu OceanaGold Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|OceanaGold Corp Registered Shs
|18,90
|-3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.