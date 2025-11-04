Ausblick: OceanaGold zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OceanaGold wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,416 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 CAD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 409,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 470,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie, gegenüber 1,07 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,77 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at