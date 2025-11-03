Ocular Therapeutix Aktie
WKN DE: A1180P / ISIN: US67576A1007
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ocular Therapeutix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ocular Therapeutix wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ocular Therapeutix für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,372 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 14,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,471 USD, gegenüber -1,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 55,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
