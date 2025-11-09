Oculis Aktie
Ausblick: Oculis legt Quartalsergebnis vor
Oculis wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,415 CHF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,2 Millionen CHF erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,992 CHF aus, während im Vorjahreszeitraum -2,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,8 Millionen CHF in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
