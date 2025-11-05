Odfjell Drilling Aktie

Odfjell Drilling für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5D5 / ISIN: BMG671801022

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Odfjell Drilling verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Odfjell Drilling präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,199 USD gegenüber 0,860 NOK im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 225,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,00 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,731 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,90 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 870,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 8,34 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Odfjell Drilling Ltd 6,72 1,97% Odfjell Drilling Ltd

