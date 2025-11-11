Ausblick: Oi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Oi lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oi die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,355 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oi in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 474,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 377,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,950 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 43,71 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,92 Milliarden USD, gegenüber 590,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

