Ausblick: Oil States International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oil States International stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,095 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Oil States International -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Oil States International nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 167,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 174,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,390 USD, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 680,9 Millionen USD im Vergleich zu 692,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

