Okeanis Eco Tankers Aktie
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Okeanis Eco Tankers präsentiert Quartalsergebnisse
Okeanis Eco Tankers wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,484 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 52,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,38 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 241,3 Millionen USD, gegenüber 393,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
