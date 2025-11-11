Ausblick: Okeanis Eco Tankers präsentiert Quartalsergebnisse

Okeanis Eco Tankers wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,484 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 52,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,38 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 241,3 Millionen USD, gegenüber 393,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at