Erste Schätzungen: Okeanis Eco Tankers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Okeanis Eco Tankers wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,484 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Okeanis Eco Tankers 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 52,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Okeanis Eco Tankers 84,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,38 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 241,3 Millionen USD, gegenüber 393,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at