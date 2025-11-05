Ausblick: Okuma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okuma präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 66,59 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Okuma noch ein Gewinn pro Aktie von 18,90 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Okuma nach den Prognosen von 3 Analysten 53,45 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,92 Milliarden JPY umgesetzt worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 214,58 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 158,46 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 215,50 Milliarden JPY, gegenüber 206,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

