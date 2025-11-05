Ola Electric Mobility Aktie

WKN DE: A3E3JQ / ISIN: INE0LXG01040

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ola Electric Mobility stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ola Electric Mobility präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -1,040 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,120 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 43,64 Prozent auf 6,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Ola Electric Mobility noch 12,14 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,506 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,480 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,56 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 41,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
