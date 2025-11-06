Olympus Aktie

Olympus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856840 / ISIN: JP3201200007

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Olympus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Olympus wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 20,28 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Olympus 29,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Olympus nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 237,22 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239,21 Milliarden JPY umgesetzt worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 77,54 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 102,99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 978,40 Milliarden JPY, gegenüber 997,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

