Ausblick: Olympus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Olympus wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 20,28 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Olympus 29,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Olympus nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 237,22 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239,21 Milliarden JPY umgesetzt worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 77,54 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 102,99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 978,40 Milliarden JPY, gegenüber 997,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at