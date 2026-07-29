Ausblick: Omnicell gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Omnicell wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,468 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Omnicell 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 310,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omnicell einen Umsatz von 290,6 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at