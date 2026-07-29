Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Omnicell gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Omnicell wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,468 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Omnicell 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 310,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omnicell einen Umsatz von 290,6 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
29.07.26
|Ausblick: Omnicell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
21.07.26