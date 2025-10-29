Ausblick: Omnicell zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Omnicell präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,363 USD aus. Im letzten Jahr hatte Omnicell einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 282,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Omnicell für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 295,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at