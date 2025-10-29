Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Omnicell zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Omnicell präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,363 USD aus. Im letzten Jahr hatte Omnicell einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 282,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Omnicell für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 295,6 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Omnicell zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.25