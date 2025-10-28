Omnicell Aktie

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

Hochrechnung 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Omnicell-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Omnicell-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Omnicell-Aktie an diesem Tag bei 40,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Omnicell-Papier investiert hätte, befänden sich nun 247,586 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 30,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 561,28 USD wert. Mit einer Performance von -24,39 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

