WKN: A0DPEZ / ISIN: US6821513032

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: OMRON präsentiert Quartalsergebnisse

OMRON lädt am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,272 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OMRON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

OMRON soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,27 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 5,55 Milliarden USD im Vergleich zu 5,26 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

