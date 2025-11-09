Oncocyte Corporation Registered Shs Aktie
Ausblick: Oncocyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Oncocyte stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oncocyte im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,980 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oncocyte in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,975 USD, gegenüber -4,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,9 Millionen USD generiert wurden.
