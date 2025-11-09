ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Oncocyte Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A3EQV9 / ISIN: US68235C2061

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Oncocyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oncocyte stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oncocyte im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,980 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oncocyte in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,975 USD, gegenüber -4,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Oncocyte Corporation Registered Shs 6,24 -4,00%

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

