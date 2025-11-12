Ondas Holdings Aktie
WKN DE: A2QLNR / ISIN: US68236H2040
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ondas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ondas stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ondas für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,039 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,0 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,240 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,610 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ondas Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Ondas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Ondas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Ondas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ondas Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ondas Holdings Inc Registered Shs
|4,78
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.