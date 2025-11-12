Ausblick: Ondas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ondas stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ondas für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,039 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,0 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,240 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,610 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,2 Millionen USD im Vorjahr.

