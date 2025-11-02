Ausblick: ONE Gas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ONE Gas lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,417 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ONE Gas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ONE Gas 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 509,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 49,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ONE Gas 340,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2,55 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

