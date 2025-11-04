Ausblick: One Stop Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

One Stop Systems wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass One Stop Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,013 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 18,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,097 USD je Aktie, gegenüber -0,650 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 60,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 54,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at