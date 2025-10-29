Ausblick: OneSpan zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OneSpan wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,288 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei OneSpan für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 247,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 243,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at