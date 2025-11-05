OneStrea a Aktie

OneStrea a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DPH2 / ISIN: US68278B1070

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: OneStream A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OneStream A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,022 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,070 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 148,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,131 USD, gegenüber -1,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 587,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
