Ausblick: Ono Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ono Pharmaceutical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 40,65 JPY je Aktie gegenüber 35,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 122,12 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 122,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 141,56 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 106,55 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 494,62 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 486,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at