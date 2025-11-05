Ausblick: Onto Innovation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Onto Innovation öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,869 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Onto Innovation 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 218,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 13,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 252,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 996,3 Millionen USD, gegenüber 987,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at