Onto Innovation Aktie
WKN DE: A2PUFT / ISIN: US6833441057
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Onto Innovation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Onto Innovation öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,869 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Onto Innovation 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 218,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 13,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 252,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 996,3 Millionen USD, gegenüber 987,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Onto Innovationmehr Analysen
