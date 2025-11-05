Ausblick: Opendoor Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Opendoor Technologies gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,076 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Opendoor Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 849,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 38,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,335 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,05 Milliarden USD, gegenüber 5,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at