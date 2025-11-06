Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|Quartalsbilanz
|
06.11.2025 22:29:46
Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein
Opendoor Technologies hat für das abgelaufene dritte Quartal 2025 ein negatives EPS von 0,12 US-Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ein Minus von 0,11 US-Dollar je Aktie erlitten, die Analysten hatten nun im Vorfeld damit gerechnet, dass das Unternehmen den Quartalsverlust auf 0,076 US-Dollar je Aktie würde eingrenzen können.
Der Umsatz von Opendoor Technologies belief sich im Berichtszeitraum auf 915 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier einen Wert von 850 Millionen US-Dollar erwartet. Dies steht im Vergleich zu den 1,377 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden.
Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie verliert am Donnerstag nachbörslich zeitweise 1,83 Prozent auf 6,44 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Weitere Links:
Bildquelle: Around the World Photos / Shutterstock.com,Opendoor
Analysen zu Opendoor Technologies Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Opendoor Technologies Inc
|5,86
|-8,23%
