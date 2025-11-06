Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Quartalsbilanz 06.11.2025 22:29:46

Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein

Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein

Das Onlineimmobilienunternehmen Opendoor Technologies, dessen Anteilsschein sich jüngst einen Ruf als Meme-Aktie erarbeitet hat, hat seine Bücher geöffnet.

Opendoor Technologies hat für das abgelaufene dritte Quartal 2025 ein negatives EPS von 0,12 US-Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ein Minus von 0,11 US-Dollar je Aktie erlitten, die Analysten hatten nun im Vorfeld damit gerechnet, dass das Unternehmen den Quartalsverlust auf 0,076 US-Dollar je Aktie würde eingrenzen können.

Der Umsatz von Opendoor Technologies belief sich im Berichtszeitraum auf 915 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier einen Wert von 850 Millionen US-Dollar erwartet. Dies steht im Vergleich zu den 1,377 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden.

Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie verliert am Donnerstag nachbörslich zeitweise 1,83 Prozent auf 6,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AMC-Aktie trotzdem fester: Meme-Unternehmen bleibt hinter Erwartungen zurück
Rally vorbei? Opendoor-Aktie leidet unter Führungswechsel und Personalabbau
Verluste nach starker Rally bei Opendoor-Aktie: Expansionspläne im Blick

Bildquelle: Around the World Photos / Shutterstock.com,Opendoor

Nachrichten zu Opendoor Technologies Incmehr Nachrichten

Analysen zu Opendoor Technologies Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Opendoor Technologies Inc 5,86 -8,23% Opendoor Technologies Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen