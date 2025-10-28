Ausblick: Opko Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Opko Health wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Opko Health in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 160,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 173,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,380 USD, gegenüber -0,080 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 631,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 713,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at