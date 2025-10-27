Ausblick: OPT Machine Vision Tech A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OPT Machine Vision Tech A wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,201 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OPT Machine Vision Tech A 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 257,3 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 21,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 211,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,67 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,11 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,14 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 905,3 Millionen CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at