Oriental Land Aktie

Oriental Land für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903984 / ISIN: JP3198900007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Oriental Land stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oriental Land wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 14,51 JPY je Aktie gegenüber 12,86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Oriental Land soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 76,49 JPY, während im vorherigen Jahr noch 75,62 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 715,81 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 679,37 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oriental Land Co LtdShsmehr Nachrichten