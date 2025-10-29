Ausblick: Oriental Land stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oriental Land wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 14,51 JPY je Aktie gegenüber 12,86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Oriental Land soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 76,49 JPY, während im vorherigen Jahr noch 75,62 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 715,81 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 679,37 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at