Ausblick: Orion B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orion B wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,686 EUR. Dies würde einer Verringerung von 39,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Orion B 1,14 EUR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 430,4 Millionen EUR gegenüber 471,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,71 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,35 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,54 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at