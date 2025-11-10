Ausblick: Orla Mining stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orla Mining lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,206 USD je Aktie gegenüber 0,100 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 276,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 135,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,712 USD im Vergleich zu 0,380 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 965,8 Millionen USD, gegenüber 471,2 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at