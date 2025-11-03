Ausblick: Orthofix Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orthofix Medical wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orthofix Medical im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,405 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,710 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 200,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 196,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,215 USD im Vergleich zu -3,300 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 813,6 Millionen USD, gegenüber 799,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at