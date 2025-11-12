Ausblick: OTC Markets Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OTC Markets Group wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,645 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,74 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 26,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,9 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,26 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 117,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 107,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at