Ausblick: OTSUKA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OTSUKA wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 42,63 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OTSUKA ein EPS von 25,58 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 19,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 301,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 252,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 161,68 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 141,04 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.287,62 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.107,67 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

