Ausblick: OUTFRONT Media informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OUTFRONT Media wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,248 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 458,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 451,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,732 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at