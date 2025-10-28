Ausblick: Outokumpu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Outokumpu präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Outokumpu für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,053 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,35 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 EUR, gegenüber -0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,80 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,94 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at