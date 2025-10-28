Outokumpu Aktie
WKN: 885421 / ISIN: FI0009002422
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Outokumpu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Outokumpu präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Outokumpu für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,053 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,35 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 EUR, gegenüber -0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,80 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,94 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Outokumpu Oyjmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Outokumpu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Outokumpu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Outokumpu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Outokumpu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Outokumpu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Outokumpu Oyjmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Outokumpu Oyj
|3,81
|-2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.