Ovinti b Aktie
WKN DE: A2PYY3 / ISIN: US69047Q1022
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ovintiv B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ovintiv B präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,948 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,20 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ovintiv B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,02 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,93 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,02 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
