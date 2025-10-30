Owens & Minor Aktie
Ausblick: Owens Minor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Owens Minor wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,235 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Owens Minor noch -0,170 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Owens Minor in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 704,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 USD je Aktie, gegenüber -4,730 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
