P3 Health Partner a Aktie
WKN DE: A412JQ / ISIN: US7444132044
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: P3 Health Partners A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
P3 Health Partners A wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass P3 Health Partners A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,293 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
P3 Health Partners A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 348,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -23,228 USD, gegenüber -54,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu P3 Health Partners Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Ausblick: P3 Health Partners A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: P3 Health Partners A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: P3 Health Partners A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: P3 Health Partners A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)