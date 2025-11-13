Ausblick: P3 Health Partners A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

P3 Health Partners A wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass P3 Health Partners A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,293 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

P3 Health Partners A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 348,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -23,228 USD, gegenüber -54,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at