Erste Schätzungen: P3 Health Partners A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

P3 Health Partners A präsentiert voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,293 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -15,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll P3 Health Partners A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 348,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte P3 Health Partners A 362,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -23,228 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -54,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahr.

