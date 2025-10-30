P3 Health Partner a Aktie
WKN DE: A412JQ / ISIN: US7444132044
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: P3 Health Partners A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
P3 Health Partners A präsentiert voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,293 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -15,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll P3 Health Partners A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 348,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte P3 Health Partners A 362,1 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -23,228 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -54,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu P3 Health Partners Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: P3 Health Partners A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: P3 Health Partners A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: P3 Health Partners A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu P3 Health Partners Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|P3 Health Partners Inc Registered Shs -A-
|8,85
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.