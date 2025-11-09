PAGAYA TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A3DK19 / ISIN: IL0011858912
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PAGAYA TECHNOLOGIES äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,211 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,930 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 249,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 338,4 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,794 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,660 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,30 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
