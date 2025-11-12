Page Industries Aktie

WKN DE: A0RDNT / ISIN: INE761H01022

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Page Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Page Industries wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 186,92 INR gegenüber 175,06 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Page Industries nach den Prognosen von 16 Analysten 13,18 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,46 Milliarden INR umgesetzt worden.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 721,48 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 653,71 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 53,54 Milliarden INR, gegenüber 49,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

