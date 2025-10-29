Erste Schätzungen: Page Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Page Industries wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen, dass Page Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 186,92 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 175,06 INR je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent auf 13,18 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 721,48 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 653,71 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 53,54 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 49,35 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at