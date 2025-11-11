Ausblick: PagSeguro Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PagSeguro Digital wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 BRL gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,08 Milliarden BRL betragen, verglichen mit 848,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,68 BRL, wohingegen im Vorjahr noch 1,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,72 Milliarden BRL erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at