Erste Schätzungen: PagSeguro Digital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PagSeguro Digital veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 BRL. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 5,06 Milliarden BRL, was einem Umsatz von 848,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,68 BRL aus. Im Vorjahr waren 1,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 20,72 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at