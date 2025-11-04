Ausblick: Palmer Square Capital BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Palmer Square Capital BDC wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,412 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 31,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 30,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD im Vergleich zu 1,47 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 124,3 Millionen USD, gegenüber 125,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

