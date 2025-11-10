Ausblick: Palvella Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Palvella Therapeutics wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Palvella Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,838 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Palvella Therapeutics nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,221 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,830 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at