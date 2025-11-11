Pan American Silver Aktie
Ausblick: Pan American Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Pan American Silver wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,682 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,20 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 22,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 976,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,99 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,420 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,88 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,86 Milliarden CAD im Vorjahr.
