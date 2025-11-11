Pan American Silver Aktie

Pan American Silver

WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pan American Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pan American Silver wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,682 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,20 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 22,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 976,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,99 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,420 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,88 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,86 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Pan American Silver Corp.

Pan American Silver Corp. 32,25 -0,28%

